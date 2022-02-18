Найдено тело мальчика, который провалился под лед реки Лиела Югла
Foto: LETA

В воскресенье под лед реки Лиела Югла провалился семилетний мальчик. Вместе с остальными детьми он катался на санках с горки вблизи реки – возможно, в какой-то момент мальчик решил выйти на тонкий лед и оказался под водой. В четверг спасатели нашли тело ребенка. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

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Уже сообщалось, что с воскресенья спасатели Ропажского края искали человека, провалившегося под лед — в поисках участвовали и оперативные службы: Государственная полиция, водолазы Государственной пожарно-спасательной службы, водолазы и спасатели муниципальной полиции, а также добровольцы организации Bezvēsts.lv с необходимой техникой и родственники мальчика.

Поисковые работы осложняли погодные условия, течение реки, лет и глубина водоема — в некоторых местах она достигала четырех метров, объяснили в Государственной полиции.

В четверг погодные условия изменились и лед подтаял. Родственники мальчика, обыскивая реку на лодке, заметили тело мальчика в 20 метрах от берега — и в трех километрах от того места, где ребенок упал в воду.

В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовное дело. Полиция выражает глубочайшие соболезнования родным и близким мальчика, а также благодарность учреждениям и волонтерам, которые участвовали в поисках.

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