Найдено тело мужчины, пропавшего по дороге из больницы
Foto: Valsts policija

Госполиция сообщает, что найдено тело Аренда Меллупса (1960 г.р.), который находился в розыске с прошлой недели.

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Как уже сообщалось ранее, 17 ноября Арендс вышел из медицинского учреждения в Валмиере и с тех пор от него не было никаких известий.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках пропавшего мужчины.

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