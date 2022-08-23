Найдено тело пропавшего без вести 44-летнего мужчины
Foto: DELFI

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Владислава Защиринского, которого в последний раз видели в июне текущего года.

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По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках мужчины.

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