Найдено тело пропавшего без вести 44-летнего мужчины

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Владислава Защиринского, которого в последний раз видели в июне текущего года.
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По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках мужчины.
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