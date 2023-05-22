Найдено тело пропавшего без вести 55-летнего мужчины

Госполиция сообщает, что найдено тело Дзинтарса Юбалтса (1968 г.р.), которого искали с 21 мая.

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По информации полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Дзинтарса Юбалтса.

Напомним, мужчина пропал 21 мая в период с 00.30 до 10.50, в последний раз его видели в Елгаве, на улице Дамбья.