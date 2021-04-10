Найдено тело пропавшего без вести мужчины (ОБНОВЛЕНО)
Foto: LETA

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Виестурса Менцендорфа, который 8 апреля около 18 часов покинул свое местожительство в Кегумском крае.

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Следов насильственной смерти на теле не констатировано.

Полиция благоарит всех, кто помогал в поисках мужчины.

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