Найдено тело пропавшего без вести мужчины
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Госполиция сообщает, что 21 августа, в 15.50 было найдено тело Оскара Саулите-Лининьша, пропавшего вечером 20 августа.

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Мужчину видели в воскресенье, около 20.00, в волости Ценас Елгавского края.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Оскара Саулите-Лининьша.

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