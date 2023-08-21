Найдено тело пропавшего без вести мужчины

Госполиция сообщает, что 21 августа, в 15.50 было найдено тело Оскара Саулите-Лининьша, пропавшего вечером 20 августа.
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Мужчину видели в воскресенье, около 20.00, в волости Ценас Елгавского края.
Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Оскара Саулите-Лининьша.
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