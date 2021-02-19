Найдено тело пропавшего без вести работника автосервиса: констатированы признаки насилия
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По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), на минувшей неделе в ходе расследования в волости Нитаурес было найдено тело пропавшего без вести 49-летнего работника автосервиса Мартиньша П.

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Как отмечают в ВРУП, эксперты констатировали на теле признаки насильственной смерти. По делу назначена экспертиза.

Напомним, в последний раз мужчину видели 15 января в волости Аматас Нитауренского края. В конце января полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве Мартиньша.

В интересах следствия более подробная информация об этом деле пока не предоставляется.

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LETA

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LETA
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