Найдено тело пропавшего без вести жителя Плявниеки
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Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Эдуарда Мацука (1985 г.р), который числился пропавшим без вести с 24 января.

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По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках мужчины.

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