Найдено тело пропавшего без вести жителя Пурвциемса

Госполиция сообщает, что найдено тело Нормунда Лапсы (1969 г.р.), которого в последний раз видели 16 июля, когда он выходил из своего дома в Риге, на ул. Пурвциема.

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Обстоятельства и причина смерти будут установлены рамках начатого уголовного процесса. Однако по первоначальной информации, речь не идет об уголовном преступлении.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Нормунда Лапсы.