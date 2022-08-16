Найдено тело пропавшего без вести жителя Саркандаугавы

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Олега Чернявского (1988 г.р.), которого в последний раз видели 5 августа, в Риге, на ул. Лимбажу.
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По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. По делу начат уголовный процесс.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках мужчины.
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