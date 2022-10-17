Найдено тело пропавшего месяц назад жителя Пурвциемса
Foto: Valsts policija

По сообщению Госполиции, найдено тело рижанина Сергея Афонькина (1983 г.р.), который пропал без вести в сентябре текущего года.

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Для полной идентификации личности назначена экспертиза, однако, как отмечают в полиции, по первоначальной информации найден именно Сергей Афонькин.

На данный момент в распоряжении правоохранительных органов нет информации, что мужчина мог стать жертвой преступления, однако для выяснения обстоятельств его смерти начат уголовный процесс.

Ранее уже сообщалось, что в последний раз Афонькина видели 7 сентября, когда он выходил из своего дома на Варавикснес гатве.

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