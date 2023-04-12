Найдено тело пропавшего осенью прошлого года мужчины

Курземское региональное управление полиции сообщает, что в апреле было найдено тело Дайриса Озолиньша (1978 г.р.), которого в последний раз видели 20 сентября 2022 года в волости Кабилес Кулдигского края.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В полиции пояснили, что следов насильственной смерти на теле Дайриса не констатировано. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках пропавшего мужчины.