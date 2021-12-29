Найдено тело пропавшего под Рождество 90-летнего мужчины
Foto: LETA

Латгальское региональное управление полиции (Лудзенский участок)сообщает, что найдено тело Арвида Озолиньша (1931 г.р.), которого в последний раз видели 23 декабря в Карсаве, на ул. Виенибас.

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Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках пропавшего пенсионера.

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