Найдено тело пропавшего полторы недели назад 36-летнего мужчины

Госполиция сообщает, что на этой неделе было найдено тело Юрия Сурикова (1978 г.р.), которого в последний раз видели 4 июля, в Риге, на улице Ропажу.
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По данным полиции, следов насильственной смерти на теле мужчины не констатировано.
Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Юрия Сурикова.
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