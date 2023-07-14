Найдено тело пропавшего полторы недели назад 36-летнего мужчины
Foto: Valsts policija

Госполиция сообщает, что на этой неделе было найдено тело Юрия Сурикова (1978 г.р.), которого в последний раз видели 4 июля, в Риге, на улице Ропажу.

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По данным полиции, следов насильственной смерти на теле мужчины не констатировано.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Юрия Сурикова.

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