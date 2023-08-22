Найдено тело пропавшего полторы недели назад мужчины

Госполиция сообщает, что на этой неделе было найдено тело Ивара Волкoновского (1966 г.р.), которого в последний раз видели 12 августа, в Кулдиге.

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Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках пропавшего мужчины.