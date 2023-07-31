Найдено тело пропавшего полторы недели назад жителя Риги
Foto: LETA

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Гатиса Стокиса (1987 г.р.), которого в последний раз видели в Риге, на улице Тукума 21 июля.

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Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках пропавшего мужчины.

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