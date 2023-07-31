Найдено тело пропавшего полторы недели назад жителя Риги

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Гатиса Стокиса (1987 г.р.), которого в последний раз видели в Риге, на улице Тукума 21 июля.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках пропавшего мужчины.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.