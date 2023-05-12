Найдено тело пропавшего в конце апреля мужчины

Госполиция сообщает, что найдено тело Каспара Муйжниекса (1972 г.р.), который числился пропавшим без вести с 28 апреля.

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В полиции пояснили, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Напомним, Муйжниекс 28 апреля выехал из Талсинского края, однако домой не вернулся. Позже его машину нашли неподалеку от моста через Абаву в районе "Тартини" (Кандавская волость Тукумского края).

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках пропавшего мужчины.