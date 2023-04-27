Найдено тело пропавшего в январе 25-летнего мужчины
Foto: DELFI

Госполиция сообщает, что найдено тело Гиртса Лициса (1998 г.р.), которого в последний раз видели днем 8 января в Вайнедe, на ул. Бривибас.

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По данным полиции, молодой мужчина не стал жертвой преступления.

Также Курземское региональное управление полиции поблагодарило вcех, кто оказал содействие в поисках Гиртса Лициса.

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