Найдено тело пропавшего в январе 59-летнего мужчины

Латгальское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Анатолия Ильина (1964 г.р.), которого в последний раз видели в январе, в волости Ликснас.

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По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не констатировано.

Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь и содействие в поисках Анатолия Ильина.