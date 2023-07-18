Найдено тело пропавшего в январе 59-летнего мужчины

Латгальское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Анатолия Ильина (1964 г.р.), которого в последний раз видели в январе, в волости Ликснас.
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По предварительным данным, на теле мужчины следов насильственной смерти не констатировано.
Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь и содействие в поисках Анатолия Ильина.
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