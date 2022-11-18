Найдено тело пропавшей без вести женщины (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщает, что найдено тело
Риты Рожлапы (1941 года рождения, которая была объявлена в розыск в минувшую субботу.
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Напомним, что 17 декабря после обеда женщина ушла из дома в Сигудском крае.
В Госполиции отметили, что следов насильственной смерти на теле пенсионерки не констатировано. Причины смерти установит экспертиза.
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