Найдено тело пропавшей без вести женщины (ОБНОВЛЕНО)
Foto: Valsts policija

Государственная полиция сообщает, что найдено тело
Риты Рожлапы (1941 года рождения, которая была объявлена в розыск в минувшую субботу.

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Напомним, что 17 декабря после обеда женщина ушла из дома в Сигудском крае.

В Госполиции отметили, что следов насильственной смерти на теле пенсионерки не констатировано. Причины смерти установит экспертиза.

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