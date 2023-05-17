Найдено тело пропавшей больше месяца назад женщины
Foto: F64

Видземское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Андры Чаупале (1955 г.р.), которую в последний раз видели 12 апреля в волости Литенес Гулбенского края.

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По первоначальной информации полиции, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Чтобы выяснить причины смерти, начат уголовный процесс.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Андры Чаупале.

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