Найдено тело пропавшей перед Рождеством женщины

Госполиция сообщает, что найдено тело Вии Приедите (1948 г.р.), которая пропала 23 декабря, выйдя из своего дома в Сигулде.

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По информации полиции, следов насильственной смерти на теле не констатировано.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках пенсионерки.