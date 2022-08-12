Найдено тело пропавшей в июле женщины
Foto: Valsts policija

По информации Госполиции, 8 августа было найдено тело Нины Переверзевой (1957 г.р.), которая числилась пропавшей без вести с 31 июля: в последний раз женщину видели в Саулкрасты, на ул. Межа.

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В полиции сообщают, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках женщины.

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