Найдено тело пропавшей в марте женщины
Foto: LETA

Госполиция сообщает, что найдено тело Инны Давини, которую в последний раз видели 28 марта в Елгаве.

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По имеющейся в распоряжении полиции информации, женщина не стала жертвой преступления.

Полиция благодарит всех за содействие в поисках Инны Давини.

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