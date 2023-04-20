Найдено тело пропавшей в марте женщины

Госполиция сообщает, что найдено тело Инны Давини, которую в последний раз видели 28 марта в Елгаве.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По имеющейся в распоряжении полиции информации, женщина не стала жертвой преступления.
Полиция благодарит всех за содействие в поисках Инны Давини.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.