Найдено тело пятилетней Эвиты, пропавшей в Сигулде

Во вторник, 28 июня, около 12:30 в районе Мурьяни (между Сигулдой и поселком Гауя) в реке было найдено тело пятилетней Эвиты без признаков жизни, которая еще в воскресенье, 26 июня, пропала на пляже в Сигулде, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Государственной полиции.
Причину смерти должны установить судебные медики.
Поиски ребенка продолжались почти двое суток. Большую поддержку оказали свыше 200 добровольцев, были задействованы сотрудник Государственной и муниципальной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, земессерги, военные, представители организаций Bezvēsts.lv и Helper Latvija. Для поиска использовали технику, был привлечен вертолет Государственной пограничной службы.
В полиции ранее подчеркивали, что проверялись все версии, однако, учитывая локацию случившегося и то, что девочку в последний раз видели в воде, поисковые мероприятия главным образом проходили на реке. Полиция начала уголовный процесс по 13 части Уголовного закона — преступные деяния против здоровья лица.
Как уже ранее сообщалось, Эвита играла на пляже на берегу Гауи в Сигулде вместе со старшим и младшим братьями. Детей к воде привела мама, рассказала начальница Сигулдского участка полиции порядка Госполиции Наталья Седова.
По словам брата девочки, он играл с сестрой, отошел взять мяч, а когда вернулся, Эвиты уже не было. В спасательную службу родители обратились около 16 часов.
В понедельник и вторник городской пляж был закрыт для посетителей.