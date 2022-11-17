Найдено тело юноши, упавшего в Торговый канал Лиепаи

Госполиция подтвердила, что упавший в конце минувшей недели в Торговый канал Лиепаи юноша найден без признаков жизни.

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По данным "Курземес вардс", в ночь на 14 ноября полиция получила информацию о пропавшем молодом мужчине: судя по записям камер видеонаблюдения, он мог упасть в Торговый канал.

Поиски юноши продолжались несколько дней, полиция привлекла к ним водолазов Национальных вооруженных сил, а также Государственной пожарно-спасательной службы.

В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, чтобы установить причины смерти.