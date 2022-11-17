Найдено тело юноши, упавшего в Торговый канал Лиепаи
Foto: LETA

Госполиция подтвердила, что упавший в конце минувшей недели в Торговый канал Лиепаи юноша найден без признаков жизни.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным "Курземес вардс", в ночь на 14 ноября полиция получила информацию о пропавшем молодом мужчине: судя по записям камер видеонаблюдения, он мог упасть в Торговый канал.

Поиски юноши продолжались несколько дней, полиция привлекла к ним водолазов Национальных вооруженных сил, а также Государственной пожарно-спасательной службы.

В рамках уголовного процесса назначены экспертизы, чтобы установить причины смерти.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры