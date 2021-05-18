Налоговая полиция возбудила уголовное дело против латвийского футбольного клуба
Foto: Zigismunds Zālmanis (NIKON)

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД, VID) возбудило уголовное дело о выплате “зарплат в конвертах” в одном из футбольных клубов Латгалии, сообщает СГД.

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Досудебное расследование выявило, что футбольный клуб с января 2020 года и до сих пор в бухгалтерских регистрах не указывал оплату труда. Зарплаты работников и спортсменов неофициально выплачивались наличными.

Полиция провела обыски по юридическому адресу клуба, в офисе, по адресу проживания одного из лиц и транспортных средствах. Во время обысков были изъяты наличные деньги, списки получателей “зарплат в конвертах”, договоры, компьютеры, бухгалтерские документы, а также другие важные для уголовного дела предметы.

В деле один подозреваемый. К нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Размер урона, нанесенного государству, будет подсчитан во время расследования, указали в службе.

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