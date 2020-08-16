Налогово-таможенная полиция VID начала 550 уголовных процессов
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Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в первом полугодии текущего года начало 177 уголовных процессов, а от других правоохранительных органов получило восемь процессов, сообщили в СГД.

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Для начала уголовного преследования в первом полугодии налогово-таможенная полиция направила 123 уголовных процесса.

В первом квартале 2020 года было начато 335 уголовных процессов, от других правоохранительных органов получено три, для начала уголовного преследования переданы 57 уголовных процессов.

В 2019 году управлением было начато 1234 уголовных процесса, из других правоохранительные органов поступило 22. Для начала уголовного преследования в 2019 году был передан 251 уголовный процесс.

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LETA

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LETA
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