Нападение на автозаправку: грабителей взяли по "горячим" следам

В ночь на воскресенье, 20 февраля в Цесисе на одной из бензоколонок произошла кража. На АЗС зашли двое и, угрожая продавцу ножом, украли из кассы деньги.

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ЧП произошло около полтретьего ночи. Добычей незнакомцев стали 75 евро. После того как они вышли, продавщица нажала кнопку и сообщили о случившемся в полицию. В тот же день сотрудники полиции заметили мужчин, которые отвечали приметам нападавших. Их задержали и доставили в участок.

По подозрению в совершении кражи полиция задержала мужчин 1996 г.р. и 2004 г.р.. Во вторник, 22 февраля суд будет принимать решение о мере пресечения. Начат уголовный процесс по части второй статьи 176-й. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.