Нападение на экс-главу Бюро по защите Сатверсме: подсудимые не признают свою вину

В Рижском окружном суде продолжается процесс о нападении на бывшего начальника Бюро по защите Сатверсме Яниса Кажоциньша. Напомним, за попытку нанесения тяжких телесных повреждений перед судом предстали три человека. Им грозит от 3 до 15 лет лишения свободы.

Обвинение прокуратуры базируется на расследовании Госполиции, однако в ходе расследования не были получены доказательства тому, что нападение кто-то заказал. Свою вину в содеянном подсудимые не признают.

Нападение на Кажоциньша — лишь один из эпизодов уголовного дела, в рамках которого проходят еще четыре человека. Помимо нападения на экс-главу БЗС им также инкриминируется поджог машин, вымогательство и ограбление на территории Польши.

В марте 2018 года Кажоциньш в интервью Латвийскому Радио сообщил, что 22 января 2014 года ему распылили в лицо газ, повалили на землю и нанесли один удар по щеке. Бывший директор Бюро за защите Сатверсме предположил, что нападение было связано с местью.