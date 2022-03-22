Нападение на магазин: пострадала продавец, украдены алкоголь и сигареты

Сотрудники Лудзенского участка полиции по "Горячим" следам задержали группу молодежи, совершившую ограбление магазина в волости Малнавас.

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Как сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 18 марта, в 18.51 на пульт дежурного поступила информация о нападении на магазин в Карсаве.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что нападавших было трое. Они воли в магазин под предлогом сделать покупки, однако, когда продавец принесла товар на прилавок, один из незнакомцев распылил ей в лицо перечный газ.

После этого грабители забрали алкоголь, сигареты и продукты и скрылись. Пострадавшей женщине (1963 г.р.) оказана медицинская помощь.

Всего спустя два с половиной часа оперативники вышли на след налетчиков: ими оказались жители Карсавы 2005 и 2005 г.р., а также их 19-летний подельник из Балви. Все они ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка. Следствие продолжается.