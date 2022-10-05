Нападение на парня с украинским флагом: бывшей полицейской грозит до трех лет за бездействие

До трех лет лишения свободы - такое наказание предусмотрено статьей Уголовного закона, по которой предъявлено обвинение бывшей сотруднице полиции, чей муж избил в Агенскалнсе молодого человека с украинским флагом на плечах, пишет lsm.lv.

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Управление внутренней безопасности завершило расследование этого дела и передало его в прокуратуру. По словам прокурора Каспара Андрушкина, бывшая сотрудница полиции своим бездействием не только умышленно саботировала расследование, но и нанесла существенный ущерб имиджу полиции.

"В тот момент, когда ее муж вышел из машины и начал бить школьника с украинским флагом, инспектор полиции, сидевшая в машине, была не просто сторонним наблюдателем. Закон о полиции гласит, что полицейский является полицейским круглосуточно и сообщает о любом правонарушении в ближайший участок. Женщина этого не сделала, а позже не открыла дверь квартиры сотрудникам правоохранительных органов", - сказал прокурор.

Он добавил, что бывшая сотрудница полиции также дала возможность лицу, совершившему преступление, скрыть улики и предоставила заведомо ложные сведения должностным лицам.

Теперь женщина, которой запрещено занимать какие-либо должности в структурах МВД, вместе со своим адвокатом просит время до ноября для дачи письменных показаний. "Ждем ноября. Нарушать право лица на защиту мы не можем", - сказал прокурор Андрушкин.

Как сообщал Delfi, инцидент произошел вечером 20 мая после шествия и концерта против советского наследия. В Агенскалнсе, на пересечении улиц Смильгя и Лапу, мужчина 1984 года рождения выпрыгнул из машины и избил 18-летнего парня, у которого на плечах был украинский флаг. Супруга нападавшего работала в Государственной полиции и во время нападения находилась рядом, но не вмешивалась.