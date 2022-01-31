Нападение на профессора РСУ на почве гомофобии: хулиган отделался штрафом в 70 евро

Полиция оштрафовала хулигана, совершившего нападение на почве гомофобии на профессора университета Рижского университета им. П. Страдиня (RSU) Дениса Ханова.

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Нападение на Ханова и его спутника произошло в ноябре 2020 года, на Кенгарагском рынке. Нападавшие не только выкрикивали ругательства в их адрес, но также угрожали изнасилованием.

"На Кенгарагском рынке, там, где цветочные киоски, к нам приблизились двое мужчин. Они прошли мимо нас и затем начали публично и громко отпускать уничижительные комментарии о моем теле. Ударили меня ногой по спине. Я повернулся и спросил: "Что вы делаете? Я сейчас вызову полицию!"" — рассказал сразу после нападения профессор.

В ответ на это второй нападавший обозвал его и показал уничижительный жест, а затем оба хулигана попытались спровоцировать драку. Профессору удалось забежать в киоск и удерживать двери.

"Один из них оголил и приложил к стеклянной двери киоска свои гениталии, а также кричал, чтобы я открыл двери", — вспоминал Ханов.

Полиция прибыла на место происшествия достаточно оперативно и действовала в рамках закона. Однако профессор видит одну проблему — дело можно начать, если изнасилованием угрожают женщине, однако, что касается подобных угроз в адрес мужчин, то такой статьи в законе нет.

В мае 2021 года полиция прекратила уголовный процесс за хулиганство, начатый после нападения на Ханова. Его переквалифицировали под административное делопроизводство.

"В сотрудничестве с прокуратурой расследование дела не подтвердило гомофобных мотивов, поэтому уголовное дело было прекращено. Однако Госполиция возбудила административное дело в отношении возможных хулиганских действий", — сообщили порталу Delfi в мае прошлого года в Госполиции.

"Из-за гомофобии мой бывший спутник И.В. испугался давать свидетельские показания, у меня больше не было такого важного свидетеля, я остался один против нападавшего. Продавец в киоске тоже испугалась и сообщила, что работе ее киоска ничто не помешало. Страх способствуют росту смелости только нападавшего.

Мне пришла в голову идея первого гей-балета в Латвии: рынок, вечер, фонари, два танцора обнимаются, согласно фантазии полицейского, затем гнев стража морали, испуганная продавец из киоска, короткий бой..", — написал в сети ФБ Денис Ханов.