Нападение на таксиста и полицейского: задержанному грозит срок

По сообщению пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 25 сентября в Екабпилсе было совершено нападение на таксиста: водителю нанесен материальный ущерб, также он получил телесные повреждения. Задержанного доставили в участок, где он также ранил полицейского.

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В ЗРУП пояснили, что изначально на пульт дежурного от таксиста поступил сигнал об ограблении, однако позже оказалось, что в машине были трое пассажиров, которые отказались заплатить за поездку, а затем напали на таксиста и повредили ему автомобиль.

Заметив приближение стражей порядка, 19-летняя девушка осталась на месте, а ее спутники (1999 г.р.) попытались сбежать. Остановить их удалось лишь предупредительными выстрелами в воздух.

Когда задержанных доставили в участок, один из них начал проявлять агрессию, оказывал сопротивление полицейским, толкнув одного на стеклянные двери. В результате, работник Госполиции получил опасные для здоровья травмы и был доставлен в больницу.

По делу начато два уголовных процесса. У полиции есть основания предполагать, что задержанные могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — это должна установить экспертиза.