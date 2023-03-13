Нападение на учительницу в Лиепае: к студентке техникума применена мера медицинского характера

Суд применил принудительную меру медицинского характера для студентки техникума за нанесение ножевых ранений учительнице в сентябре прошлого года в Лиепае.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сокращенный приговор суда был оглашен 24 февраля, и суд признал, что лицо совершило уголовное преступление — попытка совершения умышленного противоправного убийства другого лица. При этом лицо было освобождено от уголовной ответственности и к ней применена принудительная мера медицинского характера, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.

Учитывая, что дело рассматривалось на закрытом заседании, прокуратура не предоставила дополнительных комментариев.

Как сообщалось ранее, 24 сентября прошлого года в полицию поступила информация о том, что женщина получила ножевое ранение в общественном учреждении в Лиепае. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Как рассказал тогда агентству LETA директор Лиепайского государственного техникума Агрис Рупертс, женщина с ножевым ранением — учительница управляемого им учебного заведения, на которую напала первокурсница.

По словам Рупертса, несчастный случай произошел в художественном салоне учительницы, где она вела урок рисования для желающих, среди которых была и девочка из техникума. Нападение произошло после урока, когда все остальные присутствующие уже разошлись.