Нападение на учительницу в Лиепае: в техникуме не знали о диагнозе

После нападения на педагога Лиепайского государственного техникума 17-летняя ученица сбежала, однако позже сама пришла в полицию. Сейчас девушка находится в психоневрологической больнице. Об этом в четверг пишет журнал Ir.

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Как уже сообщалось, о том, что нападавшая душевно больна, пострадавшую учительницу проинформировала мама девочки. Женщина написала в e-klasе, что девочка хочет получить профессию и улучшить свои знания латышского языка. Также она указала, что девочка может быть замкнутой, у нее могут быть трудности в коммуникации, ей также сложно выступать перед аудиторией. Иногда, чтобы успокоиться, девочка что-то рисовала в своем блокноте, не снимая наушников. Также у девочки наблюдались побочные явления от приема определенных медикаментов. "Буду благодарна за спокойный подход. Заранее спасибо за понимание", — написала мама в электронном журнале.

Как пишет Ir, учительница призвала маму девочки разослать всем педагогам техникума письма с пояснениями, как вести себя с их дочерью и чего можно ожидать. И только письменно мама сообщила, что у дочери диагноз с кодом F21, что означает "шизотипическое расстройство". При этом женщина заверила, что дочь принимает лекарства и причин для беспокойства нет.

После случившегося директор Лиепайского государственного техникума еще раз проверил поданные в школу документы и заверил, что информации о шизотипическом расстройстве в справке от семейного врача нет. В ней лишь указано, что у девушки имеется хроническое заболевание, без конкретики, а также заключение, которое позволяет посещать образовательное учреждение.

Диагноз "затерялся", так как ранее девушка училась в муниципальной школе, а сейчас начала учебу в государственном образовательном учреждении. "Передавать такую информацию дальше, означало бы идти против норм закона о защите данных", - пояснил журналу директор Лиепайской школы №7 Павел Юрс.

В Министерстве здравоохранения журналу пояснили, что недопустимо в медицинских справках для образовательных учреждений указывать диагноз лица, если даже он может стать причиной агрессии к окружающим. В то же время, как пишет газета Diena, руководитель Лиепайского управления образования Кристине Ниедре-Латхере на заседании комиссии Сейма указала, что если бы данная информация была известна, то, возможно, нападения удалось бы избежать.

Управление связалось с рядом специалистов и ответственных учреждений, в поле зрения которых находилась данная ученица. "Выяснилось, что ещё в начальной школе поведение ребенка было довольно неадекватным. Потом в школе констатировали, что имеются отклонения от нормы: агрессия по отношению к педагогу, рисование на стенах, неадекватное поведение в санитарных помещениях. В связи с этим школа созвала собрание, на котором присутствовал также социальный педагог, психолог и медсестра, чтобы разработать план действий", - пишет Diena.

По данным издания, женщина воспитывает дочь одна, она призналась, что дома девочка тоже на нее нападала с острым предметом. Это произошло, когда девочка училась в пятом классе. После этого ее увезли к специалисту в Елгавскую психоневрологическую больницу. "Печально то, что там было получено заключение, что у девочки никаких проблем нет, а агрессия вызвана из-за неэластичного поведения педагогов... Это значит, что если ребенок приходит на педагогическую медицинскую комиссию, ему нельзя присвоить код, так как специалисты не констатировали никакие психологические отклонения или заболевания. Поэтому единственный путь - это домашнее обучение, и ребенок с 6 по 9 класс таким образом и обучался", - отметила Ниедре-Латхере. В техникум девочка поступила на основании выписки оценок - от экзаменов она была освобождена.

Как уже сообщалось, педагог Лиепайского государственного техникума Илзе Элизабете Романченко, на которую напала вооруженная ножом 17-летняя ученица, рассказала, что девочка целенаправленно пришла в студию, чтобы ее убить.

Пострадавшая рассказала, что в субботу она, как обычно, приехала в 10.30 в свою студию в центре Лиепаи, где она проводит уроки рисования. Девочка дождалась, когда все уйдут, после чего со спины напала на своего педагога. "Не было никаких угроз, она просто стала наносить мне удары ножом. Я стала кричать, попыталась сбежать, увернуться, но она продолжала меня колоть. Потом я споткнулась и упала, продолжая кричать, а она начала меня дразнить. Когда она положила мне руку на рот, чтобы я замолчала, я поняла, что это мой шанс — я укусила ее за руку и не отпускала, второй рукой я пыталась от нее отбиться, но она продолжала колоть ножом", — вспоминает учительница.

Пострадавшая рассказала, что у девочки были безумные глаза. В какой-то момент ей удалось выбежать на улицу, где ей помог мужчина, выходивший из машины. После этого нападавшая сбежала, бросив нож на месте преступления.