Нападение в Пурвциемсе: пострадали мужчина и пожилая женщина
Foto: Valsts policija

В результате инцидента, который произошел в Пурвциемсе, пострадали два человека. Об этом сообщает Degpunktā.

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В Рижской муниципальной полиции (РМП) пояснили, что вызов на место происшествия был получен в 00.30: звонивший сообщил о драке. К моменту прибытия полицейских и мужчина, и женщина лежали на земле, рядом с ними находился мужчина, разговаривавший по телефону.

В целях безопасности на место ЧП были вызваны дополнительные силы РМП. По свидетельствам очевидцев, нападавший пытался оказать физическое давление и на свидетелей.

По неофициальной информации, пострадавшие и подозреваемый знакомы, однако, что послужило поводом для жестокого избиения, сейчас должна установить Госполиция. Степень тяжести полученных мужчиной и женщиной телесных повреждений устанавливается.

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rus.DELFI.lv

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