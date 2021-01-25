Напряженные выходные: начато 1009 процессов о нарушении комендантского часа

В минувшие выходные было возбуждено 1009 дел об административных правонарушениях в связи с нарушением комендантского часа, сообщил сегодня утром в программе TV3 "900 секунд" начальник Главного управления полиции порядка Государственной полиции Нормунд Крапсис.

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Он признал, что количество нарушений не уменьшается и осталось на уровне прошлых выходных.

"Я думаю, что в целом отношение людей не изменилось, и полицейским по-прежнему приходится иметь дело с неприятными проявлениями агрессии", — сказал Крапсис.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Земессардзе проверила в общей сложности 11 561 человека. Большинство из них находились на улице по уважительным причинам. В 8804 случаях люди заполнили заявления, в 561 случае получили предупреждения без применения наказания.

Во время комендантского часа в воскресенье вечером полиция задержала нескольких водителей в состоянии алкогольного опьянения.