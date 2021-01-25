Напряженные выходные: начато 1009 процессов о нарушении комендантского часа
Foto: LETA

В минувшие выходные было возбуждено 1009 дел об административных правонарушениях в связи с нарушением комендантского часа, сообщил сегодня утром в программе TV3 "900 секунд" начальник Главного управления полиции порядка Государственной полиции Нормунд Крапсис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он признал, что количество нарушений не уменьшается и осталось на уровне прошлых выходных.

"Я думаю, что в целом отношение людей не изменилось, и полицейским по-прежнему приходится иметь дело с неприятными проявлениями агрессии", — сказал Крапсис.

Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Земессардзе проверила в общей сложности 11 561 человека. Большинство из них находились на улице по уважительным причинам. В 8804 случаях люди заполнили заявления, в 561 случае получили предупреждения без применения наказания.

Во время комендантского часа в воскресенье вечером полиция задержала нескольких водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

7

Source

LETA

Tags

TV3
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии