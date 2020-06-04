Наркодилер, продавший в Иманте таблетки экстази, осужден на 5 лет

Рижский Пардаугавский суд утвердил соглашение между обвиняемым и прокурором о наказании в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы, а также о последующем пробационном надзоре на один год за незаконное приобретение и хранение психотропных веществ в большом размере, а также за реализацию наркотических и психотропных веществ.

Согласно материалам дела, в целях дальнейшей реализации мужчина купил 10 таблеток экстази, содержащих 2,10 гр MDMA, а также 3,8 гр марихуаны.

Таблетки наркодилер продал на стоянке возле одного из супермаркетов Иманты лицу, которое было задействовано в следственном эксперименте.

После предъявления обвинения задержанный признал свою вину и согласился на сделку с прокурором. Учитывая, что обвиняемый совершил преступление, отбывая условный срок по другому делу, в качестве окончательного наказания ему назначиди тюремное заключение на 5 лет и 11 месяцев с последующим пробационным надзором на 1 год.