Наркодилеры продавали марихуану и MDMA, вовлекая в свой бизнес подростков

Сотрудники бюро Уголовной полиции Вентспилса завершили следствие по объемному делу, начатому против организованной преступной группы, в которую входили шесть человек. В числе преступлений, в которых их подозревают, незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в Вентспилсе.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, в феврале 2022 года сотрудники вентспилсского бюро уголовной полиции начали уголовный процесс о возможном нелегальном хранении и реализации в Вентспилсе и крае наркотиков.

В ходе процессуальных мероприятий стражи порядка в общей сложности изъяли 63 грамма марихуаны, 149 таблеток, содержащих MDMA, 6 граммов гашиша, а также порошкообразное вещество, содержащее MDMA, таблетки клоназепама и амфетамин.

Следствием было установлено, что преступная группа занималась реализацией наркотических и психотропных веществ, а полученные преступным путем средства использовали для личных нужд, в том числе, для азартных игр. Доходы ОПГ, в которую входили шесть человек, исчислялись в тысячах евро. При этом, чтобы скрыть следы преступления, расчеты проводились в наличных. Однако зафиксировано и 175 денежных переводов, при этом деньги переводились на счета нескольких человек как в Латвии, так и за ее пределами.

Кроме того, следователи установили, что один из участников преступной группы вместе с приятелем применили физическую силу и запугивание в отношении одного должника.

Известно, что двое участников группировки находятся под арестом, к их подельникам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. На изъятые во время обысков денежные средства наложен арест.

В Госполиции отмечают, что участникам группировки было все равно, какого возраста достигли их покупатели, приобретавшие наркотики и психотропы. Кроме того, они вовлекали подростков в свой преступный бизнес, обещая большие доходы.

Как отмечают в пресс-центре Курземского регионального управления полиции, большая часть членов ОПГ ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления.

Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.