Наркоторговцы прятали протонитазен в тайнике под кучей строительного мусора

Сотрудники Госполиции задержали группу лиц, подозреваемую в реализации наркотических веществ в большом объеме.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о лицах, которые, возможно занимаются реализацией наркотиков в Риге и Айзкраукле. 26 сентября трое подозреваемых были задержаны. Для поиска наркотических веществ на конспиративных адресах в Айзкраукле привлекли кинолога-пограничника с собакой.

В итоге, полиция обнаружила почти 1 кг опасного наркотика протонитазена (около 10 000 доз). Немного наркотика нашли в Риге, однако большую часть подозреваемые спрятали в тайнике, оборудованном в заброшенном доме: протонитазен находился под кучей строительного мусора и бетона.

В ходе предварительного следствия удалось выяснить, что наркотик могли ввезти в Латвию контрабандным путем, используя курьерскую почту. Не исключено, что наркотики продавали жителям Риги и Айзкраукле. Следствие продолжается.