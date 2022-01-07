Нашелся 39-летний мужчина, пропавший без вести летом 2021 года
Foto: LETA

Рижское региональное управление полиции сообщает, что нашелся Петр Кузнецов (1982 г.р.), который числился пропавшим без вести с 13 августа прошлого года.

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В Госполиции пояснили, что мужчина жив и здоров, а также поблагодарили всех, кто оказывал содействия в поисках.

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