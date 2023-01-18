Нашелся мужчина, который не выходил на связь с близкими с лета 2022 года

Госполиция сообщает, что нашелся Янис Гарселис, который в последний раз выходил на связь с близкими из Великобритании в июле 2022 года, а в розыск был объявлен в декабре прошлого года.

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В полиции сообщили, что с мужчиной все в порядке. Также Госполиция поблагодарила всех, кто оказал содействие в поиске Гарселиса.

Напомним, мужчину искал Баложский участок полиции. Было известно, что гражданин Латвии перебрался в Ирландию в 2019 году, а затем переехал в Великобританию. Также его искали и в Северной Ирландии.

