Нашелся мужчина, который не выходил на связь с близкими с лета 2022 года
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Госполиция сообщает, что нашелся Янис Гарселис, который в последний раз выходил на связь с близкими из Великобритании в июле 2022 года, а в розыск был объявлен в декабре прошлого года.

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В полиции сообщили, что с мужчиной все в порядке. Также Госполиция поблагодарила всех, кто оказал содействие в поиске Гарселиса.

Напомним, мужчину искал Баложский участок полиции. Было известно, что гражданин Латвии перебрался в Ирландию в 2019 году, а затем переехал в Великобританию. Также его искали и в Северной Ирландии.

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