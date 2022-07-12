Нашелся пропавший в Кенгарагсе юноша (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщает, что нашелся Никита Петров (2006 г.р.). Последний раз юношу видели вечером 11 июля возле т/ц Akropole.
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Юноша вернулся домой живым и невредимым.
Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках.
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