Нашелся пропавший в Кенгарагсе юноша (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Государственная полиция сообщает, что нашелся Никита Петров (2006 г.р.). Последний раз юношу видели вечером 11 июля возле т/ц Akropole.

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Юноша вернулся домой живым и невредимым.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках.

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