Нашлась пропавшая без вести жительница Огре

Госполиция сообщает, что нашлась Виктория Сазонова (1996 г.р.), которая числилась пропавшей без вести с 18 февраля: в тот день она ушла с работы и не выходила на связь.
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В полиции сообщают, что с женщиной все в порядке, она жива и здорова. Также полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках Виктории Сазоновой.
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