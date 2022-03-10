Нашлась пропавшая без вести жительница Огре

Госполиция сообщает, что нашлась Виктория Сазонова (1996 г.р.), которая числилась пропавшей без вести с 18 февраля: в тот день она ушла с работы и не выходила на связь.

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В полиции сообщают, что с женщиной все в порядке, она жива и здорова. Также полиция поблагодарила всех, кто участвовал в поисках Виктории Сазоновой.