Нашлась пропавшая без вести жительница Пардаугавы

Пресс-центр Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашлась Лилита Лебедева-Натриня, которую в последний раз видели 15 мая, когда она выходила из своего дома на ул. Калнциема.

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В полиции пояснили что женщина жива и здорова, а также поблагодарили за помощь, оказанную в поисках.