Нашли чужую карточку и расплатились пять раз: делом занялась прокуратура
Foto: LETA

В апреле 2020 года Курземское региональное управление полиции получило информацию о том, что жительница Лиепаи потеряла банковскую карточку, с помощью которой позже кто-то неоднократно расплатился в магазинах города.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого было установлено, что лица, нашедшие карточку, совершили с ее помощью пять покупок на общую сумму около 30 евро.

Кроме того, злоумышленники попытались воспользоваться карточкой еще три раза, но в транзакции было отказано, поскольку к тому моменту ее уже удалось заблокировать.

В Госполиции сообщили, что мужчины, которые нашли карточку, не знали PIN-код, а рассчитывались ею, прикладывая к терминалу. Известно, что оба подозреваемых ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы. Дело передано в прокуратуру.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма