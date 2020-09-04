Нашли чужую карточку и расплатились пять раз: делом занялась прокуратура

В апреле 2020 года Курземское региональное управление полиции получило информацию о том, что жительница Лиепаи потеряла банковскую карточку, с помощью которой позже кто-то неоднократно расплатился в магазинах города.

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Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого было установлено, что лица, нашедшие карточку, совершили с ее помощью пять покупок на общую сумму около 30 евро.

Кроме того, злоумышленники попытались воспользоваться карточкой еще три раза, но в транзакции было отказано, поскольку к тому моменту ее уже удалось заблокировать.

В Госполиции сообщили, что мужчины, которые нашли карточку, не знали PIN-код, а рассчитывались ею, прикладывая к терминалу. Известно, что оба подозреваемых ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы. Дело передано в прокуратуру.