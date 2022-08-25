"Нашли изощренный способ получения личных данных". Bite предупреждает о новом виде телефонных мошенников

Компания Bite Latvija, поставщик услуг информационно-коммуникационных технологий, предупреждает, что телефонные мошенники стали дублировать номера телефонов экстренных служб 112 и 110.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает Bite, со среды, 24 августа, зафиксировано более 600 звонков, совершенных мошенниками с дублированием номеров 110 и 112. Наибольшее количество таких звонков совершено с номера 110.

Компания сообщила о ситуации в Государственную полицию и Службу государственной безопасности.

Менеджер по корпоративным отношениям и связям с общественностью Bite Latvija Уна Ахуна-Озола рассказала, что на дисплее своего телефона получатель звонка видит номер телефона экстренных служб — 112 или 110. Во время звонка мошенники спрашивают получателя звонка о его личных данных, например, просят назвать точное имя и фамилию, персональный код и другую личную информацию.

При этом, перезванивая на пропущенный звонок с номеров 110 или 112, люди попадают в настоящие колл-центры экстренных служб.

"В настоящее время телефонные мошенники нашли новый, очень изощренный способ получения персональных данных жителей путем использования их доверия к оперативным службам. Мы проинформировали ответственные службы о сложившейся ситуации, — рассказала Ахуна-Озола. — Сейчас делаем все возможное, чтобы блокировать такие звонки, по крайней мере, в сети Bite. Одновременно мы просим жителей проявлять бдительность, отвечая на звонки".