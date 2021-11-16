Насиловавший свою падчерицу мужчина предстанет перед судом

13 ноября 20210 года прокурор Латгальского судебного округа призвал к уголовной ответственности мужчину, который на протяжении многих лет насиловал свою падчерицу, вследствие чего она забеременела.

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Согласно обвинению, мужчина использовал моменты, когда оставался дома наедине с падчерицей и использовал ее для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Девушке на тот момент не было 16 лет.

Обвиняемый совершал развратные действия на протяжении четырех лет, в результате изнасилования девушка забеременела. В 14 лет она родила ребенка с врожденными заболеваниями. В три месяца младенец умер.

Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение или срок от 10 до 20 лет.