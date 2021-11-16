Насиловавший свою падчерицу мужчина предстанет перед судом
Foto: Shutterstock

13 ноября 20210 года прокурор Латгальского судебного округа призвал к уголовной ответственности мужчину, который на протяжении многих лет насиловал свою падчерицу, вследствие чего она забеременела.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно обвинению, мужчина использовал моменты, когда оставался дома наедине с падчерицей и использовал ее для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Девушке на тот момент не было 16 лет.

Обвиняемый совершал развратные действия на протяжении четырех лет, в результате изнасилования девушка забеременела. В 14 лет она родила ребенка с врожденными заболеваниями. В три месяца младенец умер.

Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение или срок от 10 до 20 лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
В октябре в Рижском порту наблюдался рост объема перевалки в сегментах наливных и генеральных грузов
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?