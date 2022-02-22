В понедельник, 21 февраля, в Дзеруми Кекавского края спасатели перевезли на лодки двух человек и двух собак, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов с просьбой о помощи поступил в 14.36. Река Миса затопила близлежащий район и жители больше не могли передвигаться привычным образом, поэтому на помощь прибыли сотрудники VUGD на лодке.

VUGD напоминает, что в такой ситуации желательно сохранять спокойствие, действовать уверенно и оперативно. В случаях, когда началось наводнение и эвакуация невозможно, необходимо звонить в службу спасения по телефону 112.

Пока спасатели еще в пути, следует переместиться на верхние этажи или крышу здания. Если наводнение началось ночью, необходимо подать световой сигнал, чтобы оповестить спасателей о своем местонахождении.

Дополнительную информацию и советы по подготовке к риску наводнения и реагированию на него можно найти на сайте VUGD — vugd.gov.lv.

Ранее сообщалось, что во вторник, 22 февраля, во многих частях Латвии продолжит постепенно повышаться уровень воды, в некоторых реках Курземе и Земгале уровень воды достиг самого высокого уровня за последние десять или более лет.

В Мисе у наблюдательной станции "Лиелвейси" уровень воды поднялся до 3,25 метров над нулевой отметкой. Самый высокий уровень воды был зафиксирован в апреле 2010 года — тогда он составил 3,39 метра.